الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة دولية “لإنهاء الصراع” في بلاده

2022/01/11 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الثلاثاء، الى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين “لانهاء الصراع” مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على خلفية توتر دولي مع روسيا.

وقال “لقد آن الأوان للتوصل الى اتفاق ينهي الصراع ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة” رباعية وذلك عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

المصدر: AFP

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