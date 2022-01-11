كركوك تسجل أكثر من 100 إصابة بكورونا في المدارس

2022/01/11 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت دائرة صحة محافظة كركوك، 101 إصابة بفيروس كورونا في المدارس.

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