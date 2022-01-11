مجاري قضاء القرنة تذهب مباشرة الى النهر دون اي معالجة

2022/01/11 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على فيديو يتضمن رمي مجاري قضاء القرنة بمحافظة البصرة، في نهري دجلة والفرات مقابل مياه الاسالة للمواطنين في المحافظة.

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