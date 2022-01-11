تحديد موعد توزيع الأراضي السكنية لمستحقيها في صلاح الدين

2022/01/11 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستماع لخلاصة تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة تخصيص الأراضي وما تم إنجازه في الفترة الماضية.

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