القاضي رزكار أمين يعلن الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/01/11 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رزكار أمين قاضي محكمة "النظام السابق، الثلاثاء، ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.

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وقال أمين في تصريح لوسائل إعلام كردية، (11 كانون الثاني 2022)، "أقدم ترشيحي لمنصب رئيس جمهورية العراق".

يذكر أن رزكار أمين، من مواليد السليمانية 1957 وهو احد القضاة المشاركين في محاكمة صدام حسين.

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