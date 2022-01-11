انتشال جثة رجل قضى غرقاً وانقاذ ابنه في ديالى

2022/01/11 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، جثة رجل قضى غرقاً، فيما انقذت ابنه بقضاء الخالص في محافظة ديالى.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “فرق الدفاع المدني انتشلت جثة رجل توفي غرقأ، فيما انقذت ابنه بعد سقوط عجلتهم بـ (مبزل) على طريق بغداد ديالى بقضاء الخالص شمال بعقوبة”.وأضاف المصدر، […]

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