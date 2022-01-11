فائزة رفسنجاني: تدخل إيران بسوريا تسبب بمقتل 500 ألف سوري

2022/01/11 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت فائزة هاشمي رفسنجاني الناشطة السياسية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، انتقادات شديدة اللهجة للرئيس ابراهيم رئيسي وأركان الحكم في البلاد.

وأكدت فائزة رفسنجاني لموقع ديده بان إيران ان رئيسي ليس بيده شيء وتتم إدارته من أشخاص خلف الكواليس يؤثرون على قراراته وأن معظم المسؤولين بحكومة رئيسي الحالية أمنيون.

وانتقدت رفسنجاني تدخل النظام الإيراني في الحرب بسوريا فضلا عن دورها في النزاعات باليمن قائلة ان هذا التدخل لعب دورا في مقتل نصف مليون سوري مضيفة ان العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد إسرائيل أقل من عدد المسلمين الذين قتلوا في حروب الجماعات الموالية للنظام الإيراني.

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