البدر: لم نسجل أية إصابات جديدة بأوميكرون في بغداد

2022/01/11 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ،اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة بمتحور فيروس أوميكرون فى بغداد.

وأكد البدر ان وزارة الصحة لم تسجل أية إصابات بالمتحور الجديد باستثناء التي أعلنتها بشكل رسمي مبيناً أن ما نشر في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور إصابات جديدة بأوميكرون في بغداد عار عن الصحة.

وأضاف البدر ان الاعلان عن الاصابات بالسلالة الجديدة سيكون بشكل رسمي في حال ثبوتها من خلال مختبر الصحة العامة المركزي العراقي الذي يعد الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص المتحور.

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