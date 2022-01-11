مصر.. نقابة الأطباء ترد على أرملة وائل الإبراشي

2022/01/11 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت نقابة أطباء مصر على تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بعد أن قالت إن زوجها توفي بسبب خطأ طبي وليس بسبب فيروس كورونا.

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