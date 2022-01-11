2022/01/11 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أعتبر عضو مجلس النواب حسين نعمة ، الثلاثاء ، جلسة البرلمان الاولى “غير موفقة ” مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية سيكون لها كلمة الفصل بما جرى خلال الجلسة.وقال نعمة في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان الاولى لم تخرج بشيء جديد وأعادت المشهد منذ بدايته إلى الواجهة، ونحن في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: للمحكمة الاتحادية كلمة الفصل بما جرى داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: للمحكمة الاتحادية كلمة الفصل بما جرى داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).