2022/01/11 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة مجلس النواب تحيل النائب محمود المشهداني للجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي

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