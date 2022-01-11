أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران ويبحثان تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية

2022/01/11 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له في الديوان الأميري، في العاصمة القطرية، الدوحة.

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