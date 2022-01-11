الشاعرة مايا أنجيلو أوّل امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية

2022/01/11 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النسخة الجديدة من الربع دولار عليها صورة مايا أنجيلو في 10 كانون الثاني/يناير 2022 © وزارة الخزانة الأميركية/ا ف ب نيويورك (أ ف ب) – أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية من فئة ربع دولار، في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت عنها الاثنين هيئة […]

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