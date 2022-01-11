2022/01/11 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، بحصر المواقف السياسية الصادرة عن حزبه بالمتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد.وقال بارزاني في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “بعض التصريحات والآراء كانت تنشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي غالبا ما كانت تُفسر على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكردستاني”.[…]

ظهرت المقالة توجيه جديد من بارزاني بشأن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه جديد من بارزاني بشأن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه جديد من بارزاني بشأن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).