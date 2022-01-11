عمليات بغداد: القاء القبض على خمسة مطلوبين بينهم ارهابيين اثنين

2022/01/11 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على خمسة مطلوبين بينهم ارهابيين اثنين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من شؤون السيطرات بتعاون واسناد الوكالات والاجهزة الامنية المتواجدة في السيطرات واثناء الممارسات الامنية وتفعيل "حاسبات المطلوبين" تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب".

واضافت انه "في سياق متصل اعتقلت قوة من شؤون السيطرات ايضاً متهمين اثنين وفق المادة(٤٤٦ ق.ع ، ٤٥٦ ق.ع، فيما تمكنت قوة من سيطرة الدورة من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤١٣ ق.ع ).واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم وفق القانون".

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