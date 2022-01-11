الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الأولى

2022/01/11 | 16:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، دعوة للمتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الأولى.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها تدعو المتقدمين للقبول في الدورة (112) الكلية العسكرية الأولى، الذين سبق وأن قدّموا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع للمدة من 1 / 8 / 2021 والى 10 / …

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