2022/01/11 | 16:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتلقى برقية تهنئةمن ايران بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/11 | 16:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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