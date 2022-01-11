العراق.. اصابات كورونا تستمر بالارتفاع

2022/01/11 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وقالت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز إنها “سجلت 1610 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 384 شخصا للشفاء”.وأضافت أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال […]

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اصابات كورونا تستمر بالارتفاع أولاً على ايرث نيوز.

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