الحرية للأسير الشهيد.. القائد ناصر أبو حميد - حسن العاصي

2022/01/11 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي شقيق لأربعة أسرى محكمون جميعهم بالسجن مدى الحياة، وشقيقهم السادس استشهد على أيدي الاحتلال.



تعرض منزلهم للهدم الكلي خمس مرات.



وضعه الصحي بالغ نتيجة إصابته بمرض السرطان.



والدته أعلنت أنها لن تتوسل السلطات الإسرائيلية للإفراج عن ابنها، لأنه أقوى منهم ولن يُكسر، ثم تضيف: لكني أُمّ تريد رؤية نجلها، أريد أن أطمئن عليه.مرة أخرى تتكرر جرائم القتل المنهجي التي ترتكبها إدارة السجون الصهيونية بحق الأسرى ......





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