الموقف الوبائي: ارتفاع جديد لإصابات كورونا اليومية في العراق

2022/01/11 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت 1610 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 384 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 8 مصابين خلال المدة المذكورة".

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