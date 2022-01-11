2022/01/11 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض لمشروع داري

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