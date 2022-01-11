ويل سميث ونيكول كيدمان يحصلان على جائزة غولدن غلوب

2022/01/11 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج كل من ويل سميث، ونيكول كيدمان، بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، عن أفلام السير الذاتية، وذلك في الحفل المقام بالولايات المتحدة.

وفاز ويل سميث بالجائزة عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد” الذي يروي فصول مثيرة من قصة صعود الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز، بطلتي التنس العالميتين، ودور والدهما ريتشارد في حكايتهما مع التنس.

أما النجمة نيكول كيدمان فقد فازت بالجائزة عن دورها في “Being the Ricardos”.

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