2022/01/11 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت نقابة أطباء مصر، الثلاثاء، تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر وسائل الإعلام، التي اتهمت فيها أحد الأطباء بارتكاب خطأ طبي في بداية علاج زوجها إثر إصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة أطباء مصر تدين تصريحات أرملة وائل الإبراشي.. وتطالب النائب العام بالتحقيق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة أطباء مصر تدين تصريحات أرملة وائل الإبراشي.. وتطالب النائب العام بالتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).