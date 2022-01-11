بالفيديو.. اغلاق خط الهاتف الذي اعلنه مجلس النواب للتقديم على وظيفة منصب رئيس الجمهورية

2022/01/11 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عدد من المواطنين، اغلاق خط الهاتف الذي اعلنه مجلس النواب للتقديم على وظيفة منصب رئيس الجمهورية بعد تقديم الاف المواطنيين للترشح.وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث حدد شروط الترشيح للمنصب.

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اغلاق خط الهاتف الذي اعلنه مجلس النواب للتقديم على وظيفة منصب رئيس الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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