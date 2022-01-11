لمن المستقبل.. للسوشييل ميديا أم للقنوات الفضائية والاذاعية؟- نصار النعيمي

2022/01/11 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي ظلت القنوات التلفزيونية والاذاعات العالمية ثم القنوات الفضائية المصدر الرئيس لنقل وتداول الاخبار عالمياً لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشييل ميديا واقبال اغلب، بل يمكننا القول كل شعوب العالم عليها، أضحت متابعة الاخبار خلالها بصورة أكبر بكثير من متابعتها عبر القنوات الفضائية او الاذاعات، ما آثر على […]

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