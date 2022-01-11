الوطني الكردستاني يكشف عن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية

2022/01/11 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف الاتحاد الوطني الكردستاني ، الثلاثاء، عن مرشح جديد لمنصب رئاسة الجمهورية غير برهم صالح.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك مرشح جديد قد حسم أمره من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة منصب الجمهورية “مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمانع ترشيحنا اي شخصية لرئاسة […]

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