اغلاق فرع بريطاني لشركة سلاح صهيونية بعد احتجاجات واسعة

2022/01/11 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اضطر الفرع البريطاني لشركة صناعة السلاح الصهيونية (البيت) في مدينة اولدهام الى اغلاق مصنعه بعد احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين.وذكر موقع ( باليستين اكشن) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “الفرع البريطاني لشركة البيت سيستم الصهيونية لصناعة السلاح اعلنت بيعها أعمال الطاقة والتحكم التابعة لها لشركة تي تي تكنولوجي البريطانية مقابل […]

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