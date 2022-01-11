قوة عراقية خاصة تنفذ عملية نوعية داخل ايران وتعتقل مطلوباً خطيراً

2022/01/11 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن

قوة عراقية خاصة نفذت عملية نوعية

داخل ايران لاعتقال احد المطلوبين

الخطرين لها.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "قوة امنية عراقية خاصة،

نفذت واجبا أمنيا

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