توضيح جديد بشأن العقد الإلكتروني لبيع وشراء السيارات في إقليم كردستان

2022/01/11 | 16:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المتحدث باسم مديرية المرور في

اربيل المقدم فاضل حاجي، اليوم

الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن العقود

الالكترونية لبيع وشراء السيارات في

مدن إقليم كردستان.

وقال حاجي في بيان، إن "أي عقد تم تنظيمه

في

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