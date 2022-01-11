جون كيري يتحدث عن كيفية تجنب العالم أسوأ عواقب تغيرات المناخ

2022/01/11 | 16:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ.وقال كيري، اليوم الثلاثاء في كلمة مسجلة خلال اليوم الثاني من فعاليات “منتدى شباب العالم” فى نسخته الرابعة التي انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس الإثنين: “اليوم، وفي كل بلد في العالم، لا أحد […]

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