2022/01/11 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مشروع (داري)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مشروع (داري)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).