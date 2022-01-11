الكاظمي يصرح بشأن فرز وتوزيع الأراضي للمواطنين

2022/01/11 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بشأن فرز وتوزيع الأراضي للمواطنين، مشيرا الى تخصيص أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نؤكد على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار …

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