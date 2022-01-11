2022/01/11 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالفيديو..رفع صورة المهندس في كلاسيكو الجوية والزوراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رفع صورة المهندس في كلاسيكو الجوية والزوراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. رفع صورة المهندس في كلاسيكو الجوية والزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).