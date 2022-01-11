2022/01/11 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها “سجلت 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 384 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 66924”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عداد الإصابات بكورونا يواصل الارتفاع في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عداد الإصابات بكورونا يواصل الارتفاع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).