ثرثرات ميت وقح-شعر - ماجد الحيدر

2022/01/11 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر ثرثراتُ ميّتٍ وقحأنا ميتٌ بالطبع،مثلكم جميعا.أعرف هذا لأنكمما كنتم لتسمعونيلو لم تكونوا مثلي،موغلين في الموت!...لكن هذا لن يمنع ضحكيمن المفارقة:ها أنذاأجد أخيرا من يصغي إلي....رويدكملا تحسبوا أنكم تتفضلون عليَّ بإنصاتكمأنا أعرف أيها المراوغون.أنكم تفعلون هذالأنكم لا تملكون ما تفعلونهولا تعرفونكيف تزجون هذه الأبدية ......





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