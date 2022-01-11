2022/01/11 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ساعات من كلاسيكو مرتقب بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، في بطولة كأس السوبر التي تستضيفها السعودية، ظهرت شهادة مثيرة "من الداخل" من أحد نجوم العملاق المدريدي، عما تشهده تلك المباريات الكبرى التي ينتظرها العالم من مواقف لا تظهر بوضوح للمتابعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كان مخادعا واستفزازيا".. شهادة صادمة عن ميسي في مباريات الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كان مخادعا واستفزازيا".. شهادة صادمة عن ميسي في مباريات الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).