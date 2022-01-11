محمد صلاح في جلسة تصوير لمجلة “GQ” البريطانية

2022/01/11 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت مجلة GQ بنسختها البريطانية، صورة للنجم المصري محمد صلاح على غلاف عددها لشهر فبراير، تحت عنوان “كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟”.ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صورا من جلسة تصوير خضع لها صلاح.وأشعلت “الصور الغريبة ” ردود أفعال ساخرة من قبل البعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاد البعض الآخر بأناقته.وظهر صلاح […]

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