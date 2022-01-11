نائب كردي يحذر من انهيار أمن نينوى بسب عوائل داعش

2022/01/11 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..دعا النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، الى إيقاف عودة عوائل داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري الى نينوى.وقال الدوبرداني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “عودة العوائل الى نينوى يجب ايقافها لأن لها تأثير على المشهد الأمني في المحافظة”.وأضاف أن “عودة عوائل التنظيم الإرهابي بشكل وجبات وباستمرار […]

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