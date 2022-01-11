في قفزة قياسية.. 1.35 مليون إصابة كورونا بالولايات المتحدة في 24 ساعة

2022/01/11 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1.35 مليون إصابة بفيروس كورونا ، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، بينما يواصل متحور “أوميكرون” انتشاره بلا هوادة.

وتواصل الجائحة انتشارها في الولايات المتحدة دون هوادة بعد أن تفشى المتحور أوميكرون في 50 ولاية أميركية خلال الأيام الماضية، مخلفا أكثر من 700 ألف حالة جديدة تضاف إلى اعداد الإصابات بالفيروس.

وسجلت المستشفيات والمراكز الصحية الامريكية ازديادا كبيرا في أعداد المرضى والمراجعين للمستشفيات بنسبة بلغت 76 في المائة.

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