كمين يطيح بعصابة سرقة في كربلاء

2022/01/11 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة،

اليوم الثلاثاء، عن إحكام قبضتها على

ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة دور سكنية في

عدد من مناطق المحافظة.

وذكر بيان لإعلام الشرطة وتلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "بعد حصول عدة

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