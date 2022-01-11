رئاسة البرلمان تحيل المشهداني إلى لجنة السلوك وتكشف السبب

2022/01/11 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم

الثلاثاء، احالة رئيس المجلس "الاكبر

سناً" محمود المشهداني على لجنة السلوك

النيابي.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب،

تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "تقرر

إحال

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