قرار من الصحة يتعلق بتوزيع اطباء التدرج خريجي 2017-2018

2022/01/11 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توزيع أطباء التدرج خريجي 2017-2018.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "لتحقيق السبل الكفيلة برفد دوائر الصحة بالاطباء المقيمين الاقدمين في مختلف الفروع الطبية تقرر توزيع اطباء التدرج خريجي 2017-2018 /الدور الاول والدور الثاني وخريجي السنوات السابقة وخريجي الجامعات الغير عراقية بنظام المقابلة في قاعة الشهيد درب الموسوي- دائرة مدينة الطب الى فروع الاقامة القدمى ولمدة خمسة ايام ابتداءاً من يوم الاحد 16/1/2022 ولغاية يوم الخميس 20/1/2022 :-- يوم الاحد المصادف 16/ 1 /2022 حضور الاطباء ابتداءاً من التسلسل (1 – سارة طارق سيد حميد )وتنتهي بالتسلسل ( 349 – نور رحيم نايف مطير )- يوم الاثنين المصادف 17/ 1 /2022 حضور الاطباء ابتداءاً من التسلسل ( 350- عبد الله علي كاظم ) وتنتهي بالتسلسل ( 696- ليث محسن حسين)- يوم الثلاثاء المصادف 18/ 1 /2022 حضور الاطباء ابتداءاً من التسلسل ( 1 – كرار حيدر شاكر ) وتنتهي بالتسلسل ( 311- محمد حامد ظاهر)- يوم الاربعاء المصادف 19/ 1 /2022 حضور الاطباء ابتداءاً من التسلسل ( 1 - علي حيدر باقر ) وتنتهي بالتسلسل ( 345- نجيحة غلام حيدر) -الخميس المصادف 20/ 1 /2022 حضور الاطباء ابتداءاً من التسلسل ( 1- انس حذيفة سعيد احمد )وتنتهي بالتسلسل ( 445 – منير اسماعيل عنيد) لمعرفة اسماء الاطباء المذكورة اعلاه الدخول على الرابط ادناه علما ان التوزيع يبدأ ( الساعة الثامنة صباحا ً)".https://drive.google.com/drive/folders/1uzzrUKsQhUwm9-5soBX5G8vdHj6doBxP?usp=sharing

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