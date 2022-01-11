بالصورة.. ظاهرة نادرة تضرب

2022/01/11 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىفي ظاهرة نادرة بدأت العديد من الابار الارتوازية في حوض بزايز بهرز اقصى جنوب ديالى بالجفاف مهددة الاهالي ومصادر رزقهم بكارثة تلوح بالافق.

وقال محمد الرمضاني من اهالي بزايز بهرز في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مناطق واسعة من بزايز بهرز سواء ابو خميس او الجيل او الطامي تعتمد بنسبة 90% على لابار الارتوازية في تامين مياه الشرب والسقي باعتبارها مناطق زراعية", مؤكدا بان "الابار بدات بالجفاف في ظاهرة نادرة".

واضاف الرمضاي،ان "الابار تعتمد في ديمومة مياهه على وصول مؤخرة نهر خريسان الى محيط بزايز بهرز ما يؤدي الى مضاعفة كمية المياه الجوفية لكن وجود متنفذين دفع الى قطعه في اطراف بهرز وعدم وصوله الى مناطقنا ما جعلنا في موقف صعب".اما عثمان الزيدي من اهالي البزايز فقد اشار الى ان" البزايز وهي ارض اقدم الحضارات التي تكونت في ديالى قبل 4 الاف سنة والتي كان من ابرزها مملكة اشنونا ولاتزال هناك اكثر من 60 تل اثري ومواقع زاخرة تدلل على اهمية هذه البقعة في التاريخ القديم".

واضاف الزيدي،ان "الجفاف يضرب هذه المناطق منذ سنوات طويلة ولكن جفاف الابار ربما ظاهرة نادرة اخرى قد تتفاقم وتصل الى كل الابار في منطقة البزايز مؤكدا ضرورة ايقاف التجاوزات على نهر خريسان واعطاء كميات مناسبة لاواخر النهر لدعم المياه الجوفية التي تغذي الابار الاتوازية".فيما اقر قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله باهمية الحسم في ملف ايقاف التجاوزات على الانهر والجداول سواء خريسان او غيرها والتعامل بقوة لاننا امام كارثة قد تتفاقم بشكل اكبر".

واضاف الحيالي،ان" بعقوبة وبهرز وعشرات القرى تعتمد حاليا على مشروع اسفل الخالص في تامين مياه الشرب وتغذية البساتين في بعض المناطق بسبب انحسار خزين بحيرة حمرين التي تغذي منذ عشرات السنين نهر خريسان وبقية الانهر الاخرى".

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