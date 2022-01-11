النجف تتخذ إجراءات جديدة مع تصاعد الموقف الوبائي

2022/01/11 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن موقفها بعد زيادة في عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صحة النجف، سالم الحميداوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "هنالك مؤشرات خطيرة بشأن تزايد الاصابات وهذا ماسجل في الموقف اليومي الذي اعلنته وزارة الصحة".

وأضاف أنه "مع دخول الفيروس المتحور للعراق وتزايد الاصابات اليومية من جديد فان دائرة صحة النجف وجهت فرقها الصحية بالتشديد من اجراءاتها على الوافدين للمحافظة عبر مطار النجف الدولي، وكذلك النزلاء في الفنادق".

وتابع الحميداوي: "فتحنا منافذ جديدة للتلقيح لزيادة عدد الملقحين من المواطنين، وهذا اجراء اخر للوقاية".

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