الوحيلي: تركيا تستغل الأزمات السياسية لتوسيع دائرة العمليات في كردستان

2022/01/11 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين المحلل السياسي رياض الوحيلي ، الثلاثاء، إن الجانب التركي يستغل الأزمات السياسية داخل البلاد ويستمر في عملياته العسكرية داخل البلاد.وقال الوحيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الأزمة السياسية الأخيرة المترتبة جراء الانتخابات المثيرة للجدل أدت إلى انشغال اغلب القوى السياسية بالمشاورات والتفاهمات من أجل تجاوز الأزمة، مما سمح […]

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