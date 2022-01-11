مسعود بارزاني يُصوّب نحو مشعان الجبوري: آراء الحزب تؤخذ من المتحدث الرسمي

2022/01/11 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الثلاثاء، بشأن التصريحات والآراء التي تنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وتنشر على أنها للحزب.

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وذكر بارزاني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، انه "خلال الفترات السابقة كانت بعض التصريحات والآراء تنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، والتي غالبا ما كانت تفسر على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واضاف "هنا نعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء معارضة تحت أي اسم أو علامة لا علاقة لها بسياسة الحزب الديمقراطي ولا ينبغي اعتبارها الرأي الرسمي للحزب فقط، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني يعبر عن سياسة الحزب الديمقراطي وموقفه الرسمي".

وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، قد كشف، الاحد، عن أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أخبرهم بأنه لن يشارك بأي حكومة يشكلها الإطار التنسيقي، وفي حال شُكلت فأنه سيذهب إلى المعارضة.

وذكر الجبوري في حوار مع الزميل "احمد ملا طلال"، انه "تعلمنا الدرس وتوحدنا وعرفنا من نختار ومن يكون حليفنا، استلمت تعليمات من بارزاني وهو اخي وصديقي وحليفي بشهر تشرين الأول الماضي، وقال نريد نعمل على وحدة عزم وتقدم ولا يجب أن يسمح لأنفسنا أن نكون مع فريق شيعي ضد آخر".

وأضاف الجبوري انه "لم يُفرض على الشيعة وفق الاستحقاق المتاح في الدورات السابقة، سبق وان اخترنا حليفاً (شبعنا جلاليق) فلنجرب الحليف الجديد".

وأشار الجبوري الى ان "مسعود بارزاني لايدخل بحكومة يشكلها الاطار التنسيقي"، لافتاً الى ان "بارزاني اخبره بصريح العبارة بالقول آذونا ودمرونا أطلقوا وعودهم وكذبوا علينا ويضربوننا بصواريخ وبطائرات مسيرة، ولن اذهب معهم".

وأكمل الجبوري نقلاً عن بارزاني على حد قوله: إن "الديمقراطي الكردستاني كان سيذهب الى المعارضة في حال تمكن الاطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، ولن يأخذ أي وزارة وليعطوها لأي طرف كردي".

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