2022/01/11 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على 4 مطلوبين بينهم ارهابي في ديالى يتبع…
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 مطلوبين بينهم ارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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