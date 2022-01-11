2022/01/11 | 17:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقدم شبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN برنامجين جديدين وبودكاست عن الولايات المتحدة الأميركية، لجمهورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برامج جديدة وبودكاست من شبكة الشرق الأوسط للإرسال ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برامج جديدة وبودكاست من شبكة الشرق الأوسط للإرسال ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برامج جديدة وبودكاست من شبكة الشرق الأوسط للإرسال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).