برامج جديدة وبودكاست من شبكة الشرق الأوسط للإرسال 

2022/01/11 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم شبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN برنامجين جديدين وبودكاست عن الولايات المتحدة الأميركية، لجمهورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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