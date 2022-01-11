كوابيس النهار وأحلام الليل وما بينهما - كامل عباس

2022/01/11 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس كوابيس النهار وأحلام الليل وما بينهمابعد رواية الجبناء استطعت الحصول على الكتاب التالي أنا فيليني : مذكرات ترجمة عارف حديفة وروما فيليني ( سيناريو ) ترجمة نبيل الدبس مشورات وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للسينما : دمشق 2009 - 612 صفحة قرأت الكتاب خلال خمس وعشرين يوما بين 13/12/ 2021—7/ 1/2013 مما جعلني أنسى كل همومي وأسهر معه أحلى سهرة في راس السنة الجديد وقد علقّ ......





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