بهدف تقليل هدر المياه.. المباشرة بحملة لرفع التجاوزات في الانبار

2022/01/11 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بحملة لرفع التجاوزات في المحافظة بهدف تقليل هدر المياه.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انها باشرت بحملة لرفع التجاوزات في منطقة زنكوره وعلى القناة الاروائية الرئيسية MC3 ضمن المرحلة الثالثة وبعض القنوات الاروائية من مشروع الرمادي الاروائي”.واضافت “بهدف تقليل الهدر […]

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المباشرة بحملة لرفع التجاوزات في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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